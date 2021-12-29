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NEWSru.co.il :: Экономика29 декабря 2021 г., 08:57

Минобороны дало согласие на строительство ветряной электростанции на Голанах

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Минобороны дало согласие на строительство ветряной электростанции на Голанах

Компания "Энергджикс" получила разрешение министерства обороны Израиля на строительство 41 ветряной турбины высотой 200 метров на Голанских высотах к востоку от друзских деревень Мадждаль-Шамс, Масадэ и Буката.

Проектная мощность ветряной электростанции – 104 мегаватта, стоимость строительства – 650-750 миллионов шекелей, прогнозируемый годовой доход – 80-90 миллионов шекелей.

Разрешение на строительство было предоставлено после того, как компания согласилась учесть требования Армии обороны Израиля по обеспечению свободы маневра на местности.


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