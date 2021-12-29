Мэры семи городов Гуш-Дана договорились о сотрудничестве в сфере транспорта

Во вторник, 28 декабря, состоялась встреча мэров городов Гуш-Дана, на которой обсуждалось сотрудничество в сфере транспорта на муниципальном уровне.

Во встрече принимали участие мэр Тель-Авива-Яффо Рон Хульдаи, мэр Бней-Брака Авраам Рубинштейн, мэр Бат-Яма Цвика Брот, мэр Гиватаима Ран Куник, мэр Герцлии Моше Падалон и мэр Рамат а-Шарона Ави Грубер.

Не присутствовавший на встрече мэр Холона Моти Сасон также дал согласие на участие в договоренностях.

На встрече обсуждались вопросы расширения услуг по прокату автомобилей и велосипедов, синхронизация работы светофоров, планирование и контроль движения транспорта, выделение полос для общественного транспорта и т.д.