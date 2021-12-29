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NEWSru.co.il :: Экономика29 декабря 2021 г., 10:30

Иск о гендерной дискриминации: разработчик видеоигр выплатит 100 миллионов долларов

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Иск о гендерной дискриминации: разработчик видеоигр выплатит 100 миллионов долларов

Разработчик видеоигр Riot Games Inc. (входит в китайский Tencent Holdings Ltd.) и создатель популярной компьютерной игры League of Legends заплатит в США $100 млн для урегулирования иска, в котором сотрудницы обвинили компанию в гендерной дискриминации, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на калифорнийский Департамент справедливой занятости и жилищного строительства (Department of Fair Employment and Housing, DFEH).

Riot Games выплатит $80 млн более чем 2000 действующим и бывшим сотрудницам в Калифорнии за "систематическую дискриминацию по половому признаку и притеснения". Оставшиеся $20 млн пойдут на покрытие юридических расходов истиц, говорится в сообщении.


Кроме того, Riot Games должна будет выделить $18 млн в следующие три года на финансирование программ равенства, инклюзивности и справедливости, а также создать 40 позиций для бывших сотрудниц в подразделениях контроля качества, разработки видеоигр и их дизайна. Компания пообещала нанять независимого специалиста для проведения аудита гендерных практик.

Женщины, работавшие в Riot Games с 6 ноября 2014 года, также имеют право подать заявление на выплату компенсации, отмечает DFEH.

Иск к Riot Games в 2018 году подали две бывшие сотрудницы после того, как веб-сайт и блог о видеоиграх Kotaku опубликовал посты о дискриминационных практиках в Riot Games и о том, как трудно женщинам получить работу в компании и продвигаться по карьерной лестнице вверх. Предложение руководства компании об урегулировании за $10 млн в 2019 году было отвергнуто.

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