Прототип гражданского авиалайнера Overture впервые преодолел звуковой барьер

Американская компания Boom Supersonic, разработавшая самый быстрый в мире гражданский авиалайнер Overture, объявила об успешном первом сверхзвуковом полете демонстрационного прототипа XB-1.

Испытания проходили 28 января в аэрокосмическом центре в пустыне Мохаве в Калифорнии, США. Самолетом управлял главный летчик-испытатель компании Boom Тристан Бранденбург.

В пресс-релизе Boom Supersonic говорится, что под управлением летчика XB-1 вошел в сверхзвуковой коридор и достиг высоты 35290 футов (более 10 тысяч метров), после чего разогнался до скорости 1,122 Маха (свыше 1200 км/ч), впервые преодолев звуковой барьер.

Речь идет о первом в истории полете, когда гражданский сверхзвуковой самолет независимой разработки (созданный не государственной компанией) преодолевает звуковой барьер.

Напомним, что в истории авиации было всего два сверхзвуковых гражданских лайнера – британо-французский Concorde и советский Ту-144. Они были сняты с эксплуатации из-за нерентабельности и проблем с безопасностью – Concorde в 2003 году, Ту-144 в 1978-м.

Новый сверхзвуковой пассажирский самолет Overture, по замыслу разработчиков, сможет брать на борт до 80 пассажиров, все билеты будут первого класса. Значительное внимание будет уделяться экономии топлива.