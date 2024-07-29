Конкуренция на рынке электротоваров: европейский закупочный союз Euronics откроет филиалы в Израиле

Европейский закупочный союз Euronics, специализирующийся на торговле электроникой и бытовой техникой, договорился о сотрудничестве с группой частных торговцев электротоварами и импортером электротоваров Newpan об открытии своих филиалов в Израиле.

В рамках договора будет создана совместная компания Newstar Electric, которая будет отвечать за создание в рамках франшизы 38 мазагинов электротоваров под брендом Euronics в течение пяти лет. Первый филиал будет открыт в 2025 году. Кроме того, частные торговцы, задействующие в Израиле 85 магазинов, смогут использовать бренд Euronics в дополнение к своему имени.

Как сообщает "Калькалист", также будет создан израильский интернет-магазин Euronics

Международная закупочная группа Euronics работает в 37 странах Европы, Ближнего Востока, Северной Африки и Центральной Азии, представляя собой ассоциацию из 11 тысяч частных торговцев электротоварами. Группа имеет торговые соглашения со всеми ведущими производителями электроники и бытовых электротоваров.