Проект: к 2050 году Израиль разделят на 28 зон с доступностью услуг на расстоянии до получаса езды

Национальное управление проектирования опубликовало стратегический план развития Израиля до 2050 года, направленный на укрепление периферии, сохранение заповедников и открытых пространств и развитие качественной урбанизации с учетом темпов прироста населения и климатических изменений.

В основе плана лежит идея обеспечения доступности для жителей на расстоянии не более получаса езды от дома всех предоставляемых государством услуг – образования, медицины, отдыха, занятости и т.д.

Для этого страна будет разделена на 28 зон, в которых инфраструктурные проекты и проекты развития будут продвигаться совместно всеми населенными пунктами зоны, а не каждым пунктом в отдельности:

- Северо-Восточная Галилея (центр – Кирьят-Шмона)

- Цфат-Рош-Пина-Хацор

- Кацрин

- Тверия

- Афула-Бейт-Шеан

- Нацерет-Ноф а-Галиль

- Кармиэль-Сахнин

- Нагария-Акко

- Хайфа (включая Крайот и Йокнеам)

- Хадера-Хариш-Умм эль-Фахм

- Нетания-Тайбе

- Раанана-Кфар-Саба-Герцлия

- Тель-Авив и прилегающие города Гуш-Дана

- Петах-Тиква-Рош а-Аин

- Ришон ле-Цион-Лод-Рамле-Реховот

- Модиин

- Иерусалим с прилегающими населенными пунктами

- Бейт-Шемеш

- Ашдод-Явне

- Ашкелон-Кирьят-Малахи-Кирьят-Гат

- Западный Негев-Сдерот-Нетивот

- Беэр-Шева-Офаким-Рахат

- Арад-Мертвое море

- Ницана

- Мицпе-Рамон

- Арава

- Димона-Йерухам

- Эйлат-Аялот