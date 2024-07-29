Проект: к 2050 году Израиль разделят на 28 зон с доступностью услуг на расстоянии до получаса езды
Национальное управление проектирования опубликовало стратегический план развития Израиля до 2050 года, направленный на укрепление периферии, сохранение заповедников и открытых пространств и развитие качественной урбанизации с учетом темпов прироста населения и климатических изменений.
В основе плана лежит идея обеспечения доступности для жителей на расстоянии не более получаса езды от дома всех предоставляемых государством услуг – образования, медицины, отдыха, занятости и т.д.
Для этого страна будет разделена на 28 зон, в которых инфраструктурные проекты и проекты развития будут продвигаться совместно всеми населенными пунктами зоны, а не каждым пунктом в отдельности:
- Северо-Восточная Галилея (центр – Кирьят-Шмона)
- Цфат-Рош-Пина-Хацор
- Кацрин
- Тверия
- Афула-Бейт-Шеан
- Нацерет-Ноф а-Галиль
- Кармиэль-Сахнин
- Нагария-Акко
- Хайфа (включая Крайот и Йокнеам)
- Хадера-Хариш-Умм эль-Фахм
- Нетания-Тайбе
- Раанана-Кфар-Саба-Герцлия
- Тель-Авив и прилегающие города Гуш-Дана
- Петах-Тиква-Рош а-Аин
- Ришон ле-Цион-Лод-Рамле-Реховот
- Модиин
- Иерусалим с прилегающими населенными пунктами
- Бейт-Шемеш
- Ашдод-Явне
- Ашкелон-Кирьят-Малахи-Кирьят-Гат
- Западный Негев-Сдерот-Нетивот
- Беэр-Шева-Офаким-Рахат
- Арад-Мертвое море
- Ницана
- Мицпе-Рамон
- Арава
- Димона-Йерухам
- Эйлат-Аялот