Представительский иск жителей Хайфы: по 5000 шекелей компенсации за диких кабанов

Группа из семи жителей Хайфы подала в Хайфский окружной суд представительский иск против мэрии города в связи с неспособностью справиться с нашествием на город диких кабанов.

Среди истцов – женщина, попавшая в ДТП из-за кабана и мужчина, который был вынужден спасаться бегством. По словам истцов, ежедневно в вечерние часы поступают сообщения от жителей города, опасающихся выходить на улицу. Истцы также утверждают, что неспособность мэрии справиться с кабанами привела к нарушению экологического баланса.

Истцы требуют обязать мэрию обеспечить размещение мусорных баков под землей и огораживание жилых кварталов, граничащих с лесом, а также выплатить каждому жителю города 5000 шекелей компенсации.