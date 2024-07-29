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Экономика

Представительский иск жителей Хайфы: по 5000 шекелей компенсации за диких кабанов

время публикации: 29 июля 2024 г., 11:10 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 11:10
Представительский иск жителей Хайфы: по 5000 шекелей компенсации за диких кабанов
Фото NEWSru.co.il

Группа из семи жителей Хайфы подала в Хайфский окружной суд представительский иск против мэрии города в связи с неспособностью справиться с нашествием на город диких кабанов.

Среди истцов – женщина, попавшая в ДТП из-за кабана и мужчина, который был вынужден спасаться бегством. По словам истцов, ежедневно в вечерние часы поступают сообщения от жителей города, опасающихся выходить на улицу. Истцы также утверждают, что неспособность мэрии справиться с кабанами привела к нарушению экологического баланса.

Истцы требуют обязать мэрию обеспечить размещение мусорных баков под землей и огораживание жилых кварталов, граничащих с лесом, а также выплатить каждому жителю города 5000 шекелей компенсации.

Экономика
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