Работникам Кнессета разрешили брать детей на работу
время публикации: 29 июля 2025 г., 09:50 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 09:50
Администрация Кнессета разрешила работникам брать детей с собой на рабочее место, чтобы обеспечить возможность приемлемого функционирования в период летних каникул.
В письме работникам подчеркивается, что руководство видит в таком шаге не только временное решение, но и укрепление связи между детьми и рабочим местом их родителей.
Вместе с тем, от родителей настоятельно просят следить, чтобы поведение их детей не мешало работать другим работникам.
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