Работникам Кнессета разрешили брать детей на работу

Администрация Кнессета разрешила работникам брать детей с собой на рабочее место, чтобы обеспечить возможность приемлемого функционирования в период летних каникул.

В письме работникам подчеркивается, что руководство видит в таком шаге не только временное решение, но и укрепление связи между детьми и рабочим местом их родителей.

Вместе с тем, от родителей настоятельно просят следить, чтобы поведение их детей не мешало работать другим работникам.