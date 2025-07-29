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Экономика

Работникам Кнессета разрешили брать детей на работу

Кнессет
Дети
время публикации: 29 июля 2025 г., 09:50 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 09:50
Работникам Кнессета разрешили брать детей на работу
Photo by Hadas Parush/Flash90

Администрация Кнессета разрешила работникам брать детей с собой на рабочее место, чтобы обеспечить возможность приемлемого функционирования в период летних каникул.

В письме работникам подчеркивается, что руководство видит в таком шаге не только временное решение, но и укрепление связи между детьми и рабочим местом их родителей.

Вместе с тем, от родителей настоятельно просят следить, чтобы поведение их детей не мешало работать другим работникам.

Экономика
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