БАГАЦ отклонил требование застройщиков обязать правительство решить кризис в отрасли

Председатель Высшего суда справедливости (БАГАЦ) Ицхак Амит и судьи Яэль Вильнер и Рут Ронен отклонили иск Объединения строительных подрядчиков, требовавшего обязать правительство использовать свои полномочия для урегулирования связанного с войной кризиса.

В исковом заявлении стройподрядчики требовали освободить их от выплаты компенсаций за задержку в передаче квартир покупателям и обязать правительство "сформировать общеотраслевое решение для обеспечения стабильности, снижения неопределенности и сокращения судебных тяжб".

Размер компенсации за задержку составляет, согласно закону, стоимость одного месяца аренды схожей квартиры в месяц начиная со второго месяца задержки, 1,25 стоимости месяца аренды начиная с пятого месяца задержки, 1,5 стоимости месяца аренды начиная с 10-го месяца задержки, без необходимости в доказательстве ущерба.

Государственная прокуратура в своем ответе на иск перечислила меры, предпринимаемые правительством для облегчения ситуации в отрасли, включая увеличение квот на иностранных рабочих, дотации для новых израильских рабочих, поблажки подрядчикам в инфраструктурных проектах и т.д.

Судья Амит постановил, что иск строительных подрядчиков слишком общий, требующий от суда взять на себя функции правительства по формированию экономической политики.