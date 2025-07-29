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Экономика

Китай начнет доплачивать за новорожденных

Китай
время публикации: 29 июля 2025 г., 07:40 | последнее обновление: 29 июля 2025 г., 07:40
Китай начнет доплачивать за новорожденных
AP Photo/Ng Han Guan, File

Власти Китая, до 2015 года проводившие политику "одна семья – один ребенок", впервые в истории страны объявили о введении государственных выплат семьям за новорожденных детей.

Согласно новой политике, семьи будут получать около 500 долларов в год в первые три года жизни ребенка. Выплаты начнутся задним числом с 1 января 2025 года. За родившихся в 2022-2024 годах родители получат частичную единовременную выплату.

Десятилетия политики жесткого ограничения рождаемости привели к старению населения. Кроме того, 2024 год стал четвертым подряд годом, когда количество родов было меньше количества смертей.

По оценкам демографов, если ситуация не изменится, то к 2050 году население Китая сократится на 100 миллионов человек до 1,3 миллиарда человек, а к 2100 году сократится вдвое до 633 миллионов человек.

Экономика
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