Китай начнет доплачивать за новорожденных

Власти Китая, до 2015 года проводившие политику "одна семья – один ребенок", впервые в истории страны объявили о введении государственных выплат семьям за новорожденных детей.

Согласно новой политике, семьи будут получать около 500 долларов в год в первые три года жизни ребенка. Выплаты начнутся задним числом с 1 января 2025 года. За родившихся в 2022-2024 годах родители получат частичную единовременную выплату.

Десятилетия политики жесткого ограничения рождаемости привели к старению населения. Кроме того, 2024 год стал четвертым подряд годом, когда количество родов было меньше количества смертей.

По оценкам демографов, если ситуация не изменится, то к 2050 году население Китая сократится на 100 миллионов человек до 1,3 миллиарда человек, а к 2100 году сократится вдвое до 633 миллионов человек.