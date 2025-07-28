Ашдодский НПЗ возобновил работу в полном объеме

Ашдодский нефтеперерабатывающий завод сообщил о завершении работ по устранении неполадки, обнаруженной две недели назад и не позволявшей заводу работать в полную мощь.

Согласно сообщению, причиной неполадки стало поставленное заводу некачественное сырье. Ущерб от простоя оценивается в 20-25 миллионов долларов, и компания ожидает результатов лабораторных тестов для анализа возможностей получения возмещения ущерба.