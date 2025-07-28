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Экономика

Ашдодский НПЗ возобновил работу в полном объеме

Инфраструктура
Энергия
Нефть и газ
время публикации: 28 июля 2025 г., 21:00 | последнее обновление: 28 июля 2025 г., 21:00
Ашдодский НПЗ возобновил работу в полном объеме
Flash90. Фото: Й.Замир

Ашдодский нефтеперерабатывающий завод сообщил о завершении работ по устранении неполадки, обнаруженной две недели назад и не позволявшей заводу работать в полную мощь.

Согласно сообщению, причиной неполадки стало поставленное заводу некачественное сырье. Ущерб от простоя оценивается в 20-25 миллионов долларов, и компания ожидает результатов лабораторных тестов для анализа возможностей получения возмещения ущерба.

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