Американский Сенат принял законопроект о расходах и налогах

Сенат Конгресса США принял законопроект о расходах и налогах, который президент Дональд Трамп назвал "единым, большим и красивым", сообщают американские СМИ.

По оценке Белого дома, этот законопроект позволит снизить федеральные налоги, вложить больше средств в оборону и обеспечение безопасности на границах, сократить государственные программы социальной защиты, включая программу в области здравоохранения Medicaid.

После внесения изменений документ должен будет вернуться в Палату представителей, которая одобрила его в мае 2025 года.