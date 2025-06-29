Американский Сенат принял законопроект о расходах и налогах
время публикации: 29 июня 2025 г., 07:30 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 07:34
Сенат Конгресса США принял законопроект о расходах и налогах, который президент Дональд Трамп назвал "единым, большим и красивым", сообщают американские СМИ.
По оценке Белого дома, этот законопроект позволит снизить федеральные налоги, вложить больше средств в оборону и обеспечение безопасности на границах, сократить государственные программы социальной защиты, включая программу в области здравоохранения Medicaid.
После внесения изменений документ должен будет вернуться в Палату представителей, которая одобрила его в мае 2025 года.