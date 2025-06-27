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Экономика

Иран планирует заказ китайских истребителей вместо непоставленных российских

Россия
Иран
Вооружения
Китай
Война с Ираном
время публикации: 27 июня 2025 г., 13:23 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 13:31
Иран планирует заказ китайских истребителей вместо непоставленных российских
Wikipedia

На фоне длительной задержки обещанных поставок российских истребителей СУ-25, Иран планирует закупить китайские боевые самолеты Chengdu J-10CE, чтобы пополнить свой устаревший и частично уничтоженный Израилем парк самолетов. Как сообщает Defence Mirror, этот вопрос обсуждал министр обороны Ирана Азиз Насирзаде в ходе своего визита в Китай.

Успешное использование Пакистаном истребителей J-10CE, оборудованных радаром KLJ-7AAESA и дальнобойными ракетами "воздух-воздух" PL-15 против индийских Rafale F3Rs также убедило иранцев рассмотреть китайский вариант в пользу российского.

Ранее Иран заключил сделку с Россией о приобретении 24 истребителей Су-35, но хотя сделка была заключена и оплачена в апреле 2024 года, Россия так и не произвела поставки закупленных самолетов в связи с собственными проблемами на войне с Украиной.

"Иран постепенно отказывается от прежнего вектора в пользу китайских решений, рассматривая их как более надёжный и оперативный путь к модернизации собственных ВВС и укреплению национальной безопасности", – подчеркивают представители КСИР.

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