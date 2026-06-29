Кнессет хочет обложить налогом владельцев заброшенных зданий, чтобы заставить избавиться от них

Финансовая комиссия Кнессета рассматривает поправку к Ордонансу о муниципалитетах, полностью меняющую порядок взимания муниципального налога с недвижимости, непригодной для использования.

На текущий момент правила, установленные еще во время британского мандата, обязывают муниципалитет предоставить освобождение от налога для таких зданий на три года, после чего владелец здания в течение пяти лет обязан платить налог по самому низкому возможному тарифу, а затем получает бессрочное освобождение. При таком порядке у владельцев заброшенных зданий нет никаких стимулов для их продажи или инвестиции и в их восстановление.

Новый предлагаемый порядок предоставляет освобождение от налога на два года. Если за этот период здание не было восстановлено, начисляется налог по ставке, соответствующей исходному предназначению здания. Если через восемь лет после этого здание все еще не восстановлено, начисляется налог по максимальной возможной ставке муниципального налога.

По оценкам, представленным депутатам Кнессета, на текущий момент от уплаты налога освобождены тысячи зданий по всей стране, в результате чего муниципалитеты недосчитываются 190 миллионов шекелей налога в год.