IKEA Israel начинает традиционную распродажу
время публикации: 29 июня 2026 г., 20:05 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 20:05
Франшиза мебельных магазинов IKEA в Израиле открывает 1 июля традиционную летнюю распродажу, в рамках которой будут существенно снижены цены более чем на 2700 товаров.
Распродажа будет действовать во всех в магазинах сети в Израиле - в Эштаоле, Беэр-Шеве, Кирьят-Ате, Ришон ле-Ционе, Нетании, Тель-Авиве и Петах-Тикве.
Во время распродажи, которая продлится до 29 июля, посетителям будут также предлагаться скидки в ресторанах IKEA.