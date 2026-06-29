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IKEA Israel начинает традиционную распродажу

Цены
Потребление
время публикации: 29 июня 2026 г., 20:05 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 20:05
IKEA Israel начинает традиционную распродажу
Фото NEWSru.co.il

Франшиза мебельных магазинов IKEA в Израиле открывает 1 июля традиционную летнюю распродажу, в рамках которой будут существенно снижены цены более чем на 2700 товаров.

Распродажа будет действовать во всех в магазинах сети в Израиле - в Эштаоле, Беэр-Шеве, Кирьят-Ате, Ришон ле-Ционе, Нетании, Тель-Авиве и Петах-Тикве.

Во время распродажи, которая продлится до 29 июля, посетителям будут также предлагаться скидки в ресторанах IKEA.

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