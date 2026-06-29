Компания British American Tobacco сократит 9000 рабочих мест в связи с внедрением ИИ

Табачный концерн British American Tobacco объявил о масштабной реструктуризации, в рамках которой к концу 2026 года сократит 5,5 тысячи сотрудников и передаст еще 3,5 тысячи должностей внешним подрядчикам. В общей сложности изменения затронут около 9 тысяч человек – почти пятую часть мирового штата компании, сообщает The Guardian.

Решение принято в рамках программы модернизации бизнеса, направленной на снижение расходов и более активное внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта. По оценке BAT, эти меры позволят ежегодно экономить около 600 миллионов фунтов стерлингов к 2028 году.

Генеральный директор компании Тадеу Марроко заявил, что BAT стремится стать более гибкой, технологичной и эффективной. При этом он подчеркнул, что компания намерена оказать поддержку сотрудникам, которых коснутся сокращения.

Сокращения не затронут подразделение BAT в США, где компания работает через дочернюю структуру Reynolds American. Часть функций уже передана консалтинговой компании Accenture, которая предоставляет BAT решения на основе искусственного интеллекта. Реструктуризация проходит на фоне снижения мирового спроса на традиционные сигареты. Компания ожидает, что объемы табачного рынка в этом году сократятся примерно на 2,5%, поэтому делает ставку на бездымные никотиновые продукты – электронные сигареты Vuse и никотиновые подушечки Velo, продажи которых продолжают расти. После объявления о сокращениях акции BAT и ее конкурента Imperial Brands немного снизились.