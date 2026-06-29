Израильские регуляторы меняют порядок взимания комиссий за операции с ценными бумагами

Совместная рабочая группа в составе представителей Банка Израиля, управления по надзору за рынком ценных бумаг и министерства финансов, созданная в феврале 2024 года, завершила подготовку отчета о рекомендованных моделях комиссионных за операции населения с ценными бумагами, сообщает The Marker.

На первом этапе банки получат право взимать с клиентов целевую комиссию за услугу инвестиционного консультирования, а не в составе комиссии за ведение счета (как происходит на практике сегодня).

Размер комиссии может различаться в зависимости от характера консультирования (например, идет ли речь об услуге на постоянной основе или разовой, о цифровом сервисе или об услуге, оказываемой консультантом).

Банки будут предлагать услугу инвестиционного консультирования без обязательной привязки к другим услугам, и она не будет условием для управления портфелем ценных бумаг. Банки также получат право предлагать пакеты услуг, в рамках которых клиент будет платить единую совокупную комиссию за операции с ценными бумагами и финансовыми активами.

Параллельно группа рекомендует изменить порядок взимания платы за ведение банками инвестиционных счетов с процента от суммы счета на фиксированную сумму в шекелях.

Судя по всему, будут установлены пороговые ступени в зависимости от стоимости портфеля, чтобы тариф для клиентов с невысокой стоимостью портфеля ценных бумаг адекватно отражал фактические издержки. Ожидается, что плата за ведение счета, взимаемая в рамках новой модели, будет существенно ниже нынешней, поскольку не будет включать в себя инвестиционное консультирование, как это фактически происходит сегодня.

Еще одно из изменений, которое рекомендует группа, – переход к единой пониженной комиссии за дистрибуцию в размере 0,2% по всем типам паевых фондов. Управляющий фондом будет платить эту комиссию инвестиционному консультанту или консультационному подразделению банка только за консультационные операции покупки – то есть только в случаях, когда клиенты приобрели фонд после консультации. В качестве дополнительной меры рекомендуется разрешить банкам взимать с клиентов комиссии за покупку и продажу также и по активным фондам. То есть рекомендация заключается в том, что с клиентов можно будет взимать дополнительную комиссию, которая до сих пор не взималась. Для завершения этого этапа требуются поправки в законодательство и нормативные акты. Денежных фондов изменения не коснутся.

"В долгосрочной перспективе совместная рабочая группа считает, что наиболее подходящей моделью вознаграждения для деятельности инвесторов на рынке капитала Израиля является модель прямого вознаграждения, при которой все комиссии оплачиваются непосредственно инвестором, – говорится в отчете. – Вместе с тем переход к прямой модели сопряжен с рядом проблем, наиболее существенные из которых связаны с изменением потребительских привычек: речь идет о принятии новой модели поведения – оплаты за услуги, которые на сегодня оплачиваются опосредованно. Поэтому группа предлагает не переходить к полностью прямой модели на данном этапе".

Изменение механизма призвано создать у банков стимул для проведения инвестиционного консультирования, а также побудить другие структуры, в том числе страховых агентов, которые могут захотеть выйти на рынок инвестиционного консультирования, расширив тем самым рынок посреднических услуг в сфере инвестиций.