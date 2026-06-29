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Экономика

"Шуферсаль" начнет самостоятельный импорт мяса из Латинской Америки

Импорт и экспорт
Сельское хозяйство
продукты питания
время публикации: 29 июня 2026 г., 19:20 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 19:22
"Шуферсаль" начнет самостоятельный импорт мяса из Латинской Америки
Miriam Alster/FLASH90

Как сообщает "Глобс", розничная сеть "Шуферсаль" намерена в ближайшие недели начать прямой импорт мяса из Латинской Америки, отказавшись от работы с посредниками.

Согласно информации, поступившей в "Глобс", ассортимент и складские запасы продукции импортеров "Балади" и "Нетто" постепенно сокращались в филиалах и на сайте "Шуферсаль", так что к настоящему моменту остались лишь отдельные товары.

Самостоятельный импорт должен позволить "Шуферсалю", крупнейшему игроку на израильском рынке продуктов питания, сократить операционные расходы и снизить цены на мясо для потребителей.

Экономика
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