x
29 июня 2026
|
последняя новость: 07:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
29 июня 2026
|
29 июня 2026
|
последняя новость: 07:29
29 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Румыния покупает израильские системы ПВО на 2 млрд евро

Оборонка
Румыния
время публикации: 29 июня 2026 г., 07:03 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 07:13
Румыния покупает израильские системы ПВО на 2 млрд евро
Wikipedia.org. Фото: Tiraden

Израильский государственный оборонный концерн "Рафаэль" и министерство обороны Румынии подписали рамочное соглашение на поставку систем противовоздушной обороны SPYDER на сумму около 2 миллиардов евро.

В рамках соглашения «Рафаэль» обязалась поставить румынской армии значительное количество батарей ПВО этого типа. Сделка включает пусковые установки, ракеты-перехватчики, радиолокационные комплексы, а также системы обучения и логистической поддержки для подразделений, которые будут эксплуатировать эти системы ПВО.

Поставка новых систем для использования румынской армией начнется в течение трех лет.

Система SPYDER — это мобильный комплекс ПВО на основе ракет Pyton-5 и Derby, предназначенный для защиты наземных объектов от широкого спектра воздушных угроз — боевых самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и высокоточных управляемых боеприпасов.

Помимо ЦАХАЛа, система находится на вооружении армий Чехии, Азербайджана, Грузии, Индии, Эфиопии, Марокко, Сингапура, Филиппин, ОАЭ.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 17 марта 2026

Парламент Греции одобрил закупку израильских систем ПРО для "Щита Ахилла" на 3 млрд евро
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 16 декабря 2025

Кения купила израильскую систему ПВО
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 11 декабря 2025

"Глобс": очередной сосед России закупает израильские ракеты
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 22 июля 2024

Чехия начала менять советские ПРО на израильские