Румыния покупает израильские системы ПВО на 2 млрд евро

Израильский государственный оборонный концерн "Рафаэль" и министерство обороны Румынии подписали рамочное соглашение на поставку систем противовоздушной обороны SPYDER на сумму около 2 миллиардов евро.

В рамках соглашения «Рафаэль» обязалась поставить румынской армии значительное количество батарей ПВО этого типа. Сделка включает пусковые установки, ракеты-перехватчики, радиолокационные комплексы, а также системы обучения и логистической поддержки для подразделений, которые будут эксплуатировать эти системы ПВО.

Поставка новых систем для использования румынской армией начнется в течение трех лет.

Система SPYDER — это мобильный комплекс ПВО на основе ракет Pyton-5 и Derby, предназначенный для защиты наземных объектов от широкого спектра воздушных угроз — боевых самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и высокоточных управляемых боеприпасов.

Помимо ЦАХАЛа, система находится на вооружении армий Чехии, Азербайджана, Грузии, Индии, Эфиопии, Марокко, Сингапура, Филиппин, ОАЭ.