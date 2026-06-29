Общественная комиссия увеличила стоимость финансирования выборов на 33 млн шекелей
Общественная комиссия по определению финансирования партий утвердила ряд решений, увеличивающих совокупный расход государства на предвыборное финансирование партий на 33 миллиона шекелей.
В частности, единица финансирования увеличена с 1 миллиона 638 тысяч до 1 миллиона 835 тысяч шекелей на каждого депутата партии в уходящем созыве Кнессета.
Кроме того, доплата для каждого партийного списка увеличена с 1 миллиона 835 тысяч до 2 миллионов 569 тысяч шекелей.
Также было решено реструктурировать долги партий и перенести на более ранний срок даты выплат и авансов для списков.
При этом размер аванса увеличен с 70% до 80%. Партии получат аванс финансирования выборов при подаче списков в Центральную избирательную комиссию в середине сентября этого года.
Еще одно решение замораживает выплаты партий по кредитам с момента принятия закона в начале июля и до середины сентября — даты подачи списков в финансовую комиссию.
Новые списки, не представленные в Кнессете, смогут при предоставлении списков в ЦИК получить кредит в размере 18,35 миллиона шекелей, а не 10 млн шекелей, как до сих пор, в обмен на предоставление банковской гарантии.
Кроме того, каждая новая партия сможет получить кредит в размере 3,67 млн шекелей в обмен на предоставление банковской гарантии — после того как уведомит казначея Кнессета о своем участии в выборах, то есть еще до подачи списка в Центральную избирательную комиссию.
Эта сумма будет вычтена из предельного размера кредита, разрешенного новой партии, который, как уже было сказано, составляет 18,350 млн шекелей.