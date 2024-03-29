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Экономика

Xiaomi выпустила в продажу свой первый электромобиль

время публикации: 29 марта 2024 г., 08:21 | последнее обновление: 29 марта 2024 г., 08:26
Xiaomi выпустила в продажу свой первый электромобиль
AP Photo/Ng Han Guan

В четверг, 28 марта, в Китае стал доступен для предзаказа первый электромобиль корпорации Xiaomi седан SU7. Поставки должны начаться в конце апреля этого года.

Стоимость электромобиля – 29,9-41,5 тысяч долларов в зависимости от комплектации.

В частности, можно будет выбрать одну из двух версий системы усовершенствованной помощи водителю (ADAS) - Xiaomi Pilot Pro, основанную на чипе Nvidia Drive Orin, и Xiaomi Pilot Max, оснащенную лидаром и автопилотом City NOA.

Емкость батареи, в зависимости от комплектации, составит 73,6 кВт/ч (700 км пробега), 94,3 кВт/ч (830 км пробега) или 101 кВт/ч (800 км пробега).

За дизайн автомобиля отвечала команда специалистов, ранее работавшая в BMW и Mercedes-Benz.

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