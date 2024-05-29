AstraZeneca подписала договор с Израилем о сопровождении биомедицинских стартапов

Управление инноваций в министерстве науки Израиля и британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca подписали договор о сотрудничестве.

В рамках соглашения управление будет оплачивать услуги компании по сопровождению израильских стартап-компаний, разрабатывающих уникальные технологии в сфере здравоохранения и медицины.

Фармацевтический гигант будет предоставлять стартапам сопровождение в сферах медицины, разработки и регуляции.

Отбор стартапов для программы будут проводить совместно AstraZeneca, международная консалтинговая фирма Accenture и больничная касса "Клалит".