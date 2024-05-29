x
29 мая 2024
|
последняя новость: 09:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 мая 2024
|
29 мая 2024
|
последняя новость: 09:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Корпус морской пехоты США покупает у Израиля роботов, используемых ЦАХАЛом в Газе

время публикации: 29 мая 2024 г., 08:46 | последнее обновление: 29 мая 2024 г., 08:51
Корпус морской пехоты США покупает у Израиля роботов, используемых ЦАХАЛом в Газе
Пресс-служба ЦАХАЛа

Израильская компания Roboteam сообщила о получении от корпуса морской пехоты США заказа на поставку партии из 130 переносных целевых роботов MTGR.

Стоимость сделки – 100 миллионов шекелей, сроки поставки – первый квартал 2025 года.

Аппарат весом 10 кг может передвигаться по сильно пересеченной местности, открывать двери, подниматься и спускаться по лестницам, неся на себе различную аппаратуру.

Роботы MTGR уже несколько лет находятся на вооружении ЦАХАЛа, и в том числе активно применяются в Войне "Железных мечей" в секторе Газы, особенно в туннелях под Газой.

ВВС США также ранее закупили партию таких роботов.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 13 мая 2024

Стартап Xtend: Израиль разрабатывает платформу для управления стаями дронов и группами роботов