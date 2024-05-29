Корпус морской пехоты США покупает у Израиля роботов, используемых ЦАХАЛом в Газе

Израильская компания Roboteam сообщила о получении от корпуса морской пехоты США заказа на поставку партии из 130 переносных целевых роботов MTGR.

Стоимость сделки – 100 миллионов шекелей, сроки поставки – первый квартал 2025 года.

Аппарат весом 10 кг может передвигаться по сильно пересеченной местности, открывать двери, подниматься и спускаться по лестницам, неся на себе различную аппаратуру.

Роботы MTGR уже несколько лет находятся на вооружении ЦАХАЛа, и в том числе активно применяются в Войне "Железных мечей" в секторе Газы, особенно в туннелях под Газой.

ВВС США также ранее закупили партию таких роботов.