Корпус морской пехоты США покупает у Израиля роботов, используемых ЦАХАЛом в Газе
время публикации: 29 мая 2024 г., 08:46 | последнее обновление: 29 мая 2024 г., 08:51
Израильская компания Roboteam сообщила о получении от корпуса морской пехоты США заказа на поставку партии из 130 переносных целевых роботов MTGR.
Стоимость сделки – 100 миллионов шекелей, сроки поставки – первый квартал 2025 года.
Аппарат весом 10 кг может передвигаться по сильно пересеченной местности, открывать двери, подниматься и спускаться по лестницам, неся на себе различную аппаратуру.
Роботы MTGR уже несколько лет находятся на вооружении ЦАХАЛа, и в том числе активно применяются в Войне "Железных мечей" в секторе Газы, особенно в туннелях под Газой.
ВВС США также ранее закупили партию таких роботов.