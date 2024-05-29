Разрешен ввоз в Израиль более двух тысяч иностранных рабочих

Комиссия генеральных директоров по делам иностранных рабочих, возглавляемая гендиректором министерства главы правительства, утвердила въезд иностранных рабочих по частным запросам работодателей в промышленной отрасли, имеющих разрешение Управления народонаселения и миграции.

Пресс-служба канцелярии главы правительства поясняет: принятое решение, позволяющее немедленный наем работников, направлено на оперативное решение проблемы дефицита рабочей силы. Оно позволит ввезти в страну в частном порядке 2030 иностранных рабочих по запросам работодателей, имеющих действующее разрешение.

30 июля 2023 года правительство приняло постановление, в соответствии с которым был разрешен ввоз 3000 иностранных рабочих для работы в промышленности. Тем не менее, эта квота до сих пор не выполнена, несмотря на возросшую с начала войны нехватку иностранных рабочих. Для выполнения квоты комиссия намерена оперативно продвигать двусторонние соглашения с зарубежными странами.

Одновременно продолжается изучение существующей ситуации для оптимального решения проблемы в рамках юридической базы и соблюдения прав иностранных рабочих.