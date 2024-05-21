Госконтролер Энгельман опубликовал отчет, посвященный вопросам безопасности и здравоохранения

21 мая государственный контролер Матаниягу Энгельман опубликовал отчет, посвященный вопросам безопасности (не связанными с войной "Железные мечи") и другим жизненно важным сферам.

"В рамках этого отчета, кроме всего прочего, было установлено, что министерство обороны не представило министерству финансов и Кнессету полную картину в отношении бюджетных обязательств в сфере безопасности, сумма которых составляет миллиарды шекелей. В этот период особенно важно урегулировать взаимодействие между военными и политиками, а также между различными министерствами" – подчеркнул госконтролер.

Планирование бюджетных обязательств министерства обороны

Министерства финансов и обороны неэффективно планируют бюджетные обязательства минобороны. Речь идет о бюджете, представляющем собой максимальную сумму, на которую министерство может взять обязательства в конкретном году, что позволяет ему заключать многолетние контракты на десятки миллиардов шекелей ежегодно. Однако такие обязательства превращают бюджет обороны в менее гибкий в последующие годы, так как после заключения контрактов с поставщиками, бюджет становится заложником этих обязательств и его почти невозможно перенаправить на изменяющиеся потребности, включая новые угрозы и вызовы.

Государственный контролёр обнаружил недочеты в работе министерств финансов и обороны в рамках процесса планирования бюджета обязательств минобороны. Министерство финансов не установило правила для процесса формирования этого бюджета, составляющего десятки миллиардов шекелей ежегодно; оно не документирует свои обсуждения с министерством обороны и не проводит ежегодно систематический процесс сбора данных за предыдущие годы и их структурированный анализ для извлечения уроков. В такой ситуации способность минфина разработать единый и систематический подход к этому процессу и осуществлять контроль за ним снижается.

Энгельман рекомендует минфину и минобороны усовершенствовать процессы планирования бюджета обязательств, формировать бюджет с учетом долгосрочных обязательств в шекелях и иностранной валюте, при рассмотрении бюджетных последствий реализации оборонных проектов предоставлять комитету министров по закупкам более обширную информацию, и улучшить формат отчетности перед Кнессетом о вносимых изменениях в бюджет.

Госконтролер также рекомендует, чтобы на заседаниях военно-политического кабинета, посвященных рабочим планам ЦАХАЛа, минобороны и ЦАХАЛ представили свою стратегию планирования, в рамках которой распределяются все бюджетные ресурсы без бюджетного резерва, а также методы реагирования на изменения в приоритетах или в ситуации с безопасностью.

Вакцинация населения против коронавируса

Министерство здравоохранения собирало данные о побочных эффектах вакцины против коронавируса из нескольких источников, однако в его системах не была зарегистрирована информация о примерно 82% из 354200 сообщений о побочных эффектах, переданных клиниками и больницами. Подавляющее большинство зарегистрированных сообщений касалось лёгких побочных эффектов, таких как простуда и боль в месте инъекции, однако были и более серьёзные случаи, требующие расследования, например, сообщения о менструальных нарушениях у женщин (около 200 сообщений), которые не были исследованы своевременно. Министерство здравоохранения не обработало 33000 сообщений о побочных эффектах, полученных от широкой общественности в 2021 году, и не провело их анализ. Уровень вакцинации среди лиц старше 12 лет первой дозой составляет 86%, третьей дозой – 61%.

Госконтролер Энгельман рекомендует министерству здравоохранения извлечь уроки и устранить выявленные недостатки, в том числе разработать эффективную систему управления данных, мониторинга и контроля за сообщениями о побочных эффектах, поступающих из различных источников. Госконтролер также рекомендует национальному штабу по разъяснительной работе совместно с соответствующими государственными органами, такими как минздрав, разработать стратегию борьбы с распространением ложной информации в чрезвычайных ситуациях гражданского характера, таких как вспышки пандемий.

Вакцинация и тестирование на коронавирус в системе образования

Программы вакцинации, реализованные в школах, не достигли своих целей: только 4% всех учащихся были вакцинированы в школах. 79% родителей не подали декларации о результатах тестов на антиген, как того требовала программа "проверяем и учимся".

Разъяснительная работа, проводимая минпросом и школами для убеждения родителей в необходимости участия их детей в программах тестирования и вакцинации, велась неэффективно. Использование таких инструментов как соцсети могло бы значительно повысить охват и эффективность информационных кампаний. Фактически около 40% из 233 родителей, ответивших на опрос и не вакцинировавших своих детей, воздержались от вакцинации по причинам, связанным напрямую или косвенно с неэффективной информационной кампанией (страх перед новой вакциной и недостаток информации, непонимание опасностей коронавируса и преимуществ вакцинации).

Госконтролер Энгельман рекомендует минпросу и минздраву извлечь уроки из процесса реализации программ тестирования и вакцинации учащихся, устранить выявленные недостатки и пересмотреть методы внедрения рекомендаций с целью повышения эффективности программ тестирования и вакцинации в случае новой вспышки коронавируса или другой пандемии.

Система захоронений в Израиле – повторная проверка

Израиль все еще не готов к увеличивающимся потребностям в захоронениях. Ожидаемые изменения в отношении предыдущих решений правительства и переход к полевым захоронениям могут привести к серьезному дефициту мест для захоронений. Нет предельного тарифа на захоронение на нестандартных участках, доходы десяти крупнейших похоронных организаций от продажи участков достигли 290 миллионов шекелей в 2021 году. Министерство внутренних дел до сих пор не урегулировало вопрос законодательства в сфере захоронения неевреев.

В 2020 году государственный контролер опубликовал всесторонний отчет о системе захоронений в Израиле, в котором проверялся порядок предоставления услуг захоронения для еврейских граждан и других национальностей и конфессий. В период с февраля по июль 2023 года был проведен последующий аудит, который показал, что Израиль все еще не готов к увеличивающимся потребностям в захоронениях в районах с наиболее острым дефицитом мест для захоронений.

Госконтролер Энгельман рекомендует комитету министров под председательством министра по делам религий и министру, управлению планирования, министерству по делам религий, управлению земель Израиля и министерству финансов сформировать план в этой сфере, чтобы оптимизировать использование земли. Это необходимо учитывать, поскольку ожидается, что к концу XXI века количество умерших превысит 8,5 миллионов человек, отмечает пресс-служба управления государственного контролера