Стартап Xtend: Израиль разрабатывает платформу для управления стаями дронов и группами роботов

Платформа компании Xtend позволяет координировать работу стаи дронов, в которой каждый дрон обладает высокой степенью автономности. Разработки Xtend находят применение и в военных, и в гражданских целях, не только в Израиле, но и на международном рынке. Последний раунд инвестиций повысил стоимость компании до $110 миллионов

Около десяти лет назад братья Авив и Маттео Шапира основали компанию Replay, которая создала видеоформат для съемки 360-градусных панорам. Такой формат уже стал важной частью крупных спортивных трансляций. Replay привлекла внимание Intel, которая приобрела компанию в 2016 году за $175 миллионов.

Сооснователи Replay, решили применить свои разработки в новой области. Они начали разрабатывать платформу, которая позволила бы оператору управлять большим роем дронов примерно так, как мы пользуемся смартфонами, – интуитивно.

Авив и Маттео Шапира основали новую компанию Xtend, которая разработала и совершенствует такую платформу. Она позволяет управлять дронами и роботами в том числе с помощью VR-гарнитуры и с применением ИИ-модели. Каждый дрон (или наземный робот) имеет высокую степень автономности, но может действовать в команде. Оператор управляет группой, примерно так, как действует геймер, но не в виртуальном мире, а в реальности .

Во время последнего раунда инвестиций Xtend собрала $40 миллионов, и теперь оценка компании составляет $110 миллионов, сообщает Techcrunch.

В интервью The Wall Street Journal Авив Шапира рассказал, что компания Xtend начала сотрудничать с ЦАХАЛом в 2018 году, когда предложила свою платформу для уничтожения летающих "зажигалок" – воздушных шаров и змеев, атаковавших Израиль с территории Газы. Группы беспилотников под управлением Xtend сегодня используются для составления карт и разведки подземных туннелей ХАМАСа. Причем дроны могут нести взрывчатку.

Платформа Xtend заинтересовала Пентагон, с которым заключен контракт на создания приложения для перехвата дронов.

Разработка Xtend нужна не только военным. Она находит и гражданское применение. В планах компании выход на международный рынки, в том числе Сингапура и Японии.