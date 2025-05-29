Опрос "Гистадрута": 60% израильтян сократили праздничные покупки к Шавуот из-за дороговизны

60% израильтян сократили свои покупки к празднику Шавуот. Это показал специальный опрос, проведенный Управлением Гистадрута по делам потребителей с помощью Института геокартографии. Опрос проводился среди 601 респондента старше 18 лет, составляющих репрезентативную выборку населения Израиля.

В ходе опроса изучалось, как рост цен на молочные продукты (регулируемые и нерегулируемые) повлиял на потребительские привычки израильского населения в преддверии праздника. В опросе исследовалось, изменились ли, и как именно, потребительские модели? Перешли ли люди на более дешевые бренды, сократили покупки или решили отказаться от некоторых традиционных праздничных продуктов?

Около 68% респондентов указали, что праздничная корзина покупок стала дороже по сравнению с прошлым годом, и большинство из опрошенных сообщили, что из-за роста цен они изменили свои потребительские привычки в преддверии праздника. Так, 74% ответили, что в этот раз они купят более дешевые бренды, 70% предпочли бы покупать в другом месте, и почти четверть респондентов (24%) вообще откажутся от покупки молочных продуктов в этом году.

Кроме того, в опросе изучались предпочтения потребителей в отношении покупки регулируемых молочных продуктов в свете повышения цен на эти продукты с 1 мая. Согласно опросу, около 55% респондентов ответили, что предпочитают покупать регулируемые продукты, а 78% ответили, что хотят расширить свою продуктовую корзину регулируемых продуктов.

Кроме того, специальное исследование, проведенное Управлением Гистадрута по делам потребителей на основе данных Центрального бюро статистики и Министерства экономики, показало, что в период с 2015 по 2025 год общая стоимость продовольственной корзины (без учета фруктов и овощей) выросла на 19,4%, в то время как цены на молочные продукты росли медленнее – на 14,7% – разрыв в темпах роста цен составил почти 30%.