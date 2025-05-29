Китайская госкомпания поставит Израилю трамвайные вагоны со своего завода в США

После месяца переговоров министерства финансов и транспорта урегулировали вопрос о поставке вагонов для "синей" линии иерусалимского скоростного трамвая.

Китайская государственная компания CRCC, участие которой в консорциуме стало камнем преткновения из-за давления со стороны США, останется поставщиком в проекте, однако будет поставлять вагоны не со своих китайских заводов, а со своего завода в США.

Данное решение удорожит проект на 5%, то есть на 100 миллионов шекелей.

Напомним, что торжественная церемония подписания консорциумом JTrain договора на покупку у китайской компании CRRC трамвайных вагонов на 2 миллиарда долларов для "синей" линии трамвая в Иерусалиме должна была состояться в канун Песаха.

Разрешение на подписание сделки должен был выдать главный аудитор минфина Яхели Ротенберг. Однако в последний момент выдача разрешения была отменена под давлением политического руководства, и церемония подписания не состоялась.

Следует отметить, что изначально вагоны должна была поставлять польская компания Pesa, однако она отказалась от участия в проекте после начала войны.

CRRC входит в американский "черный список" китайских компаний, которые в Вашингтоне рассматривают как оборонные государственные.