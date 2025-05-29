Марокко оснастит свои БТР израильскими башнями

Армия Марокко выбрала башенные установки производства израильского оборонного концерна "Эльбит" для установки на своих БТР WhAP 8x8, производимых Марокко в сотрудничестве с индийской корпорацией Tata.

Исходные 30-миллиметровые пушки, установленные на БТР изначально, в рамках модернизации будут заменены на стволы калибром 105 и 120 миллиметров, используемые на танках "Сабра". Сами башни будут адаптированы к ландшафтным условиям Марокко.

Следует отметить, что это не первая сделка "Эльбит Маарахот" с Марокко. Ранее концерн получил заказ на поставку партии гаубиц ATMOS 2000 на сумму 370 миллионов долларов.