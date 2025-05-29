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Экономика

Суд обязал Mobileye заплатить налог за подвозку работников, освободив от налога за тренажерный зал

Судебные решения
Налоги
время публикации: 29 мая 2025 г., 12:19 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 12:19
Суд обязал Mobileye заплатить налог за подвозку работников, освободив от налога за тренажерный зал
Yonatan Sindel/Flash90

Иерусалимский окружной суд, рассматривавший апелляцию компании Mobileye на решения налогового управления, постановил, что индивидуальные подвозки, организуемые компанией своим работникам, являются льготой для работников, а не расходом, необходимым для функционирования компании.

Соответственно, компания не может списать НДС с расходов на оплату таких подвозок.

Также Mobileye не сможет списать НДС с расходов на предоставление работникам услуг пенсионных консультантов.

В то же время судья Авигдор Дорот разрешил Mobileye списать НДС с расходов на строительство тренажерного зала для работников, СПА и музыкальной комнаты.

Экономика
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