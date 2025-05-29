Суд обязал Mobileye заплатить налог за подвозку работников, освободив от налога за тренажерный зал

Иерусалимский окружной суд, рассматривавший апелляцию компании Mobileye на решения налогового управления, постановил, что индивидуальные подвозки, организуемые компанией своим работникам, являются льготой для работников, а не расходом, необходимым для функционирования компании.

Соответственно, компания не может списать НДС с расходов на оплату таких подвозок.

Также Mobileye не сможет списать НДС с расходов на предоставление работникам услуг пенсионных консультантов.

В то же время судья Авигдор Дорот разрешил Mobileye списать НДС с расходов на строительство тренажерного зала для работников, СПА и музыкальной комнаты.