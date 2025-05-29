Прямая стоимость 600 дней войны – 171 миллиард шекелей

Согласно данным ЦАХАЛа и министерства обороны, средняя стоимость дня войны составляет 285 миллионов шекелей, а в общей сложности с начала войны прямые расходы на нее составили 171 миллиард шекелей, сообщает 12-й канал ИТВ.

Около трети суммы, 57 миллиардов шекелей, пошли на выплаты резервистам.

Стоимость боеприпасов всех видов, от винтовочных патронов до противоракет "Хец", составила 40 миллиардов шекелей.

22 миллиарда шекелей стоила военная техника всех видов и запчасти к ней.

17 миллиардов шекелей были потрачены на логистику, 13 миллиардов – на оружие.

Расходы на военную разведку и войска связи составили 9 миллиардов шекелей.

Еще 8 миллиардов были потрачены на строительство, работу командования тылом и другие нужды.

На текущий момент 5 миллиардов шекелей пошли на реабилитацию раненых и помощь семьям погибших. При этом следует подчеркнуть, что, в отличие от других статей расходов на войну, эта статья является не одноразовой, а многолетней.