Кнессет утвердил "пугающий" дизайн упаковки табачных изделий, за исключением сигар

Экономическая комиссия Кнессета утвердила подготовленные министерством здравоохранения постановления о графических изображениях на упаковке табачных изделий к Закону о запрете на рекламу табачных изделий.

Постановления предусматривают обязательное размещение на упаковке надписи, предупреждающей о вреде курения, и "пугающей" картинки, занимающей не менее 75% площади упаковки. При этом упаковки сигар от размещения пугающих картинок освобождены.

Изображения будут наглядно демонстрировать вред курения, а также вред, возникающий в результате пассивного курения. Чтобы избегать привыкания потребителей к одним и тем же изображениям, импортеры и дистрибьюторы табачных изделий будут обязаны каждый год менять изображения на упаковках, выбирая из существующей базы устрашающих фотографий. Комиссия, по рекомендации специалистов, убрала из базы три фотографии из опасения, что они могут вызвать травматичную реакцию.