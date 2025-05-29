МВД намерено сократить количество парковочных мест в новых магазинах и офисах

Министерство внутренних дел представило для ознакомления общественности и подачи замечаний проект постановления, предназначенного для изменения стандарта парковочных мест при получении разрешения на строительство.

Постановление делит населенные пункты на две категории – имеющие систему массовых пассажироперевозок (метро, скоростной трамвай) и не имеющие такую систему.

Населенные пункты с системой массовых пассажироперевозок также разделяются на три зоны в соответствии с удаленностью от ближайшей станции (А - менее 300 метров, Б - от 300 до 600 метров, и В - более 600 метров).

Новая регуляция не касается жилищного строительства и отелей, а для остальных видов строительства сокращает стандарт количества парковочных мест в полтора раза.

Так, в населенном пункте с системой массовых пассажироперевозок, в зонах А стандарт парковочных мест будет сокращен с парковки на каждые 50 кв.м. до парковки на каждые 76 кв.м., в зонах Б – с парковки на каждые 30 кв.м. на каждые 46 кв.м. и так далее.