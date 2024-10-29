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Экономика

AliExpress будет доставлять израильтянам товары на дом

время публикации: 29 октября 2024 г., 09:40 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 09:49
AliExpress будет доставлять израильтянам товары на дом
AP Photo/Mark Schiefelbein, File

Китайская платформа интернет-торговли AliExpress начала предлагать израильтянам курьерскую доставку покупок на дом при покупке от 45 долларов. Доставку будет осуществлять курьерская компания "Чита", сообщает портал ynet.

Следует подчеркнуть, что на текущий момент данная опция имеется у ограниченного числа продавцов, поскольку речь идет о тестировании перед периодом массовых распродаж, которые начнутся с 11 ноября – китайского дня холостяков.

Экономика
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