AliExpress будет доставлять израильтянам товары на дом

Китайская платформа интернет-торговли AliExpress начала предлагать израильтянам курьерскую доставку покупок на дом при покупке от 45 долларов. Доставку будет осуществлять курьерская компания "Чита", сообщает портал ynet.

Следует подчеркнуть, что на текущий момент данная опция имеется у ограниченного числа продавцов, поскольку речь идет о тестировании перед периодом массовых распродаж, которые начнутся с 11 ноября – китайского дня холостяков.