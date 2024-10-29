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Экономика

Стартап Aramis Евгения Диброва и Надира Изреэля мобилизовал $200 млн

время публикации: 29 октября 2024 г., 07:04 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 07:04
Стартап Aramis Евгения Диброва и Надира Изреэля мобилизовал $200 млн
AP Photo/Mark Schiefelbein

Израильская стартап-компания Aramis Security, создавшая платформу для защиты критически важных корпоративных систем, сообщила о мобилизации 200 миллионов долларов в рамках раунда D.

Основными инвесторами в данном раунде стали фонды General Catalyst и Alkeon Capital. По итогам раунда оценка стоимости компании выросла на 900 миллионов долларов до 4,3 миллиарда долларов.

Штат компании, созданной в 2016 году Евгением Дибровым (гендиректор) и Надиром Изреэлем (технический директор), составляет около 750 человек. Среди ее клиентов – United Airlines, Colgate-Palmolive, Mondelez.

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