Стартап Aramis Евгения Диброва и Надира Изреэля мобилизовал $200 млн

Израильская стартап-компания Aramis Security, создавшая платформу для защиты критически важных корпоративных систем, сообщила о мобилизации 200 миллионов долларов в рамках раунда D.

Основными инвесторами в данном раунде стали фонды General Catalyst и Alkeon Capital. По итогам раунда оценка стоимости компании выросла на 900 миллионов долларов до 4,3 миллиарда долларов.

Штат компании, созданной в 2016 году Евгением Дибровым (гендиректор) и Надиром Изреэлем (технический директор), составляет около 750 человек. Среди ее клиентов – United Airlines, Colgate-Palmolive, Mondelez.