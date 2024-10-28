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Принята к рассмотрению апелляция против "урбанистического насилия " в Иерусалиме

время публикации: 28 октября 2024 г., 22:25 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 22:25
Принята к рассмотрению апелляция против "урбанистического насилия " в Иерусалиме
Yossi Aloni/FLASH90

Председатель Иерусалимской окружной комиссии по проектированию и строительству Шира Тальми-Бабай удовлетворила запрос вице-мэра Иерусалима Йоси Хавилио и передала проект строительства "иерусалимского Бурж-Халифа" на рассмотрение Апелляционной комиссии национального совета по проектированию и строительству – высшей апелляционной инстанции.

Проект застройщика "М.О. Эпштейн" высотой 170 метров должен возвышаться над военным кладбищем на горе Герцля, что вызвало резкую критику семей погибших военнослужащих.

Противники проекта называют его "оскорблением святыни" и "урбанистическим насилием".

Несмотря на две сотни возражений, окружная комиссия ранее утвердила проект, уменьшив его высоту с 200 до 170 метров. При этом в здании будут только 40 этажей, то есть каждый этаж будет высотой более 4 метров.

Экономика
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