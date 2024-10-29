Intel Israel закрывает стартап Granulate и увольняет 100 работников

Корпорация Intel Israel уведомила работников купленного ею два года назад за 650 миллионов долларов стартапа Granulate о решении закрыть компанию и уволить весь штат.

Решение было принято после того, как Intel за последние несколько месяцев не смог найти покупателя для стартапа.

Технология Granulate помогает клиентам оптимизировать использование "облачных" мощностей и центров обработки данных, улучшая показатели работы и сокращая расходы на компьютерную инфраструктуру.

Стартап, вышедший из акселератора Intel Ignite, был создан в 2018 году и за время своего существования мобилизовал 45 миллионов долларов.

Решение было принято в рамках программы оздоровления и реорганизации Intel, в рамках которой материнская корпорация избавляется от подразделений, не связанных напрямую с основным бизнесом компании (разработкой и производством оборудования и чипов).