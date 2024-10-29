Израильский стартап DoorLoop получил от инвесторов 100 миллионов долларов
время публикации: 29 октября 2024 г., 11:13 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 11:13
Израильская стартап-компания DoorLoop, разработавшая платформу по управлению прибыльной недвижимостью, провела раунд B мобилизации капитала.
В рамках раунда компания получила от инвесторов 100 миллионов долларов исходя из оценки стоимости компании в 500 миллионов долларов.
Штат компании в Израиле составляет около 150 сотрудников и в ближайший год она планирует нанять еще 100 сотрудников.