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Экономика

Запасной вариант минфина: повышение НДС до 19% и нижней ставки подоходного налога до 14%

время публикации: 29 октября 2024 г., 10:09 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 10:09
Запасной вариант минфина: повышение НДС до 19% и нижней ставки подоходного налога до 14%
Flash90. Фото: Н.Фентон

В ближайшие три дня министерство финансов должно согласовать с другими министерствами и с профсоюзами пакет мер по консолидации государственного бюджета на 2025 год на общую сумму около 40 миллиардов шекелей.

С учетом того, что значительная часть входящих в пакет мер вызывает споры и разногласия, в минфине приготовили запасные варианты, которые будут предложены для реализации в случае отмены исходных инициатив.

В числе таких запасных мер – повышение НДС не на 1%, а на 2% до 19%, и отмена нижней ставки подоходного налога в 10% с тем, чтобы нижней ступенью подоходного налога была ставка в 14%.

Экономика
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