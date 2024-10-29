Запасной вариант минфина: повышение НДС до 19% и нижней ставки подоходного налога до 14%

В ближайшие три дня министерство финансов должно согласовать с другими министерствами и с профсоюзами пакет мер по консолидации государственного бюджета на 2025 год на общую сумму около 40 миллиардов шекелей.

С учетом того, что значительная часть входящих в пакет мер вызывает споры и разногласия, в минфине приготовили запасные варианты, которые будут предложены для реализации в случае отмены исходных инициатив.

В числе таких запасных мер – повышение НДС не на 1%, а на 2% до 19%, и отмена нижней ставки подоходного налога в 10% с тем, чтобы нижней ступенью подоходного налога была ставка в 14%.