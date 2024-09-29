Bloomberg: чистый капитал Цукерберга превысил 200 миллиардов долларов

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, соучредитель компании Meta и сооснователь Facebook Марк Цукерберг поднялся на четвертое место в списке самых богатых людей мира после основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, основателя Amazon Джеффа Безоса и основателя группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно.

"Ставка Марка Цукерберга на метавселенную изначально казалась колоссальной ошибкой, которая лишила его более 100 миллиардов долларов чистого капитала. Но теперь она окупается с лихвой", – пишет Bloomberg.

Благодаря рекордно высокой цене акций Meta Platforms Inc., чистый капитал Цукерберга вырос почти в шесть раз менее чем за два года до 201 миллиарда долларов, впервые превысив отметку в 200 миллиардов долларов, согласно индексу Bloomberg.