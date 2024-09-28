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Экономика

"Эль-Аль": все билеты раскуплены, ведется работа по добавлению новых рейсов

время публикации: 28 сентября 2024 г., 21:25 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 21:27
"Эль-Аль": все билеты раскуплены, ведется работа по добавлению новых рейсов
Wikipedia.org. Фото: Mike Burdett from CROMER, UK

Национальный авиаперевозчик Израиля компания "Эль-Аль" сообщает о 100% загрузке всех рейсов, направляющихся в ближайшие дни в Израиль и из него. Ведется работа по добавлению новых рейсов.

Компания рекомендует израильтянам, чьи рейсы были отменены, добираться до Афин или Ларнаки, куда будут направлены дополнительные самолеты. При этом отмечается, что преимущество будут получать призываемые резервисты и нуждающиеся в медицинской помощи.

Многочисленные иностранные авиакомпании сообщили об отмене полетов в Израиль в связи с эскалацией военных действий на северной границе. Тысячи израильтян не могут вернуться домой.

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