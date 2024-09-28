"Эль-Аль": все билеты раскуплены, ведется работа по добавлению новых рейсов

Национальный авиаперевозчик Израиля компания "Эль-Аль" сообщает о 100% загрузке всех рейсов, направляющихся в ближайшие дни в Израиль и из него. Ведется работа по добавлению новых рейсов.

Компания рекомендует израильтянам, чьи рейсы были отменены, добираться до Афин или Ларнаки, куда будут направлены дополнительные самолеты. При этом отмечается, что преимущество будут получать призываемые резервисты и нуждающиеся в медицинской помощи.

Многочисленные иностранные авиакомпании сообщили об отмене полетов в Израиль в связи с эскалацией военных действий на северной границе. Тысячи израильтян не могут вернуться домой.