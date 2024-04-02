Верховный суд признал обоснованным отказ банка перевести ЗАКА пожертвование Романа Абрамовича

Верховный суд удовлетворил апелляцию банка "Мизрахи-Тфахот", и изменил решение окружного суда по иску бизнесмена Романа Абрамовича и организации ЗАКА.

Роман Абрамович в первые дни после "черной субботы" 7 октября побывал в окрестностях сектора Газы и лично был свидетелем работы волонтеров организации ЗАКА с телами убитых ХАМАСом людей. Сразу после этой поездки он принял решение пожертвовать на нужды организации 8 миллионов шекелей.

Однако банк "Мизрахи Тфахот", в котором находится счет Абрамовича, заблокировал перевод. Банк объяснил свое решение тем, что активы Романа Абрамовича находятся под санкциями, объявленными Евросоюзом и Великобританией. В ответ на это Роман Абрамович и организация ЗАКА подали иск против банка "Мизрахи Тфахот" за отказ перевести деньги клиента по его желанию.

4 января в окружном суде Тель-Авива состоялось первое слушание по этому делу. В ходе этого заседания судья Ярдена Саруси заявила, что склонна одобрить перевод. По ее мнению, аргументы о европейских санкциях в отношении Абрамовича в данном случае неактуальны: речь идет о поступившем запросе на перевод средств с одного банковского счета в Израиле на другой банковский счет в Израиле.

"Разумно ли, что банк решает принять участие в европейских санкциях, по поводу которых абсолютно бесспорно, что на Израиль они не распространяются? – заявила судья. – И особенно в случае, когда речь идет о пожертвовании, помогающем Государству Израиль в такое тяжелое время? Этот отказ неприемлем".

В итоге 30 января, вопреки экспертному заключению юридического советника правительства, окружной суд обязал банк осуществить транзакцию.

Банк обратился в Верховный суд, который 13 февраля издал временное постановление о приостановке решения суда низшей инстанции.

В окончательном решении Верховный суд признал действия банка оправданными и отменил решение судьи Саруси. Согласно постановлению, истцы не доказали, что банк действовал с нарушением правил, и что денежный перевод подпадает под исключения из санкций. Также истцы не доказали, что организация ЗАКА находится в том финансовом положении, в котором она прекратит существование без получения этих денег.