Страховка самых угоняемых автомобилей подорожала на 50-80%

Резкий рост количества угонов автомобилей в Израиле в период после начала пандемии коронавируса привел к тому, что в 2021-2022 годах местные страховые компании заканчивали год с убытками от деятельности в сфере страхования автотранспорта.

В 2023 году большинству компаний удалось выйти на безубыточный уровень за счет существенного повышения стоимости страховых взносов.

Согласно данным компании Wobi, публикуемым изданием The Marker, средняя стоимость комплексной страховки автомобилей, популярных у угонщиков, выросла в период с 2021 по 2023 год на 50-80%.

Так, Hyundai Ionic теперь можно застраховать в среднем за 6530 шекелей, тогда как три года назад средняя стоимость полиса составляла 3612 шекелей (то есть рост на 81%). Страховка Toyota Corolla подорожала в среднем на 71%, а KIA Picanto – на 62%.

Следует подчеркнуть, что речь идет о средних ценах. Страховка новых автомобилей этих марок подорожала значительно сильнее.

Напомним, что по данным за последние 7 лет, самые угоняемые автомобили в Израиле - Toyota Corolla. Далее следуют Mazda 3, Hyundai i25, Kia Picanto, Mazda CX, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Skoda Octavia.

В 2023 году самыми угоняемыми были KIA Picanto, Mazda 3, Mazda 6, Mazda CX5, Hyundai Kona, Hyundai i25, Hyundai Ionic Hybrid, Toyota RAV4, Toyota Corolla.

Согласно страховым компаниям, в зоне повышенного риска угона также KIA Niro, Mitsubishi Outlander, Toyota Landcruiser, Hyundai Ionic 5 (используется в Палестинской автономии в качестве генератора).

В первом квартале 2024 года резко выросло количество угонов и попыток угонов внедорожников, в частности – Suzuki Jimny.