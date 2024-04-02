x
02 апреля 2024
|
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 апреля 2024
|
02 апреля 2024
|
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

За год израильтяне потратили на спортивный тотализатор рекордную сумму

время публикации: 02 апреля 2024 г., 09:35 | последнее обновление: 02 апреля 2024 г., 09:35
За год израильтяне потратили на спортивный тотализатор рекордную сумму
Photo by Abir Sultan/Flash90

Выручка Управления спортивных лотерей ("Тото") в 2023 году составила рекордные в истории организации 3 миллиарда и 480 миллионов шекелей составили.

Около четверти этой суммы, 870 миллионов шекелей, принес интернет-сайт "Тото".

Общая сумма выплаченных призов составила 2,3 миллиарда шекелей.

Самым популярным среди любителей ставок спортивным турниром является чемпионат Испании по футболу (матчи Примеры). Матчи футбольной Лиги Чемпионов – на втором месте, NBA – на третьем месте.

Далее следуют английская футбольная Премьер-Лига, баскетбольная Евролига, итальянская футбольная Серия А. Израильская высшая футбольная лига – только на седьмом месте по популярности, баскетбольная – на восьмом. Замыкают первую десятку отборочные матчи чемпионата Европы по футболу и германская футбольная Бундеслига.

Самым доходным событием стал финал Лиги Чемпионов между Манчестер Сити и Интером, общая сумма ставок на который составила 7,2 миллиона шекелей. Из израильских событий самым доходным стал финал кубка страны по футболу между иерусалимским Бейтаром и Маккаби Нетания.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 07 августа 2016

В ответ на запрет игровых автоматов "Мифаль а-Пайс" прервало связи с минфином
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 03 августа 2016

Минфин запретил тотализатор на скачках и игровые автоматы