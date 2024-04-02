За год израильтяне потратили на спортивный тотализатор рекордную сумму

Выручка Управления спортивных лотерей ("Тото") в 2023 году составила рекордные в истории организации 3 миллиарда и 480 миллионов шекелей составили.

Около четверти этой суммы, 870 миллионов шекелей, принес интернет-сайт "Тото".

Общая сумма выплаченных призов составила 2,3 миллиарда шекелей.

Самым популярным среди любителей ставок спортивным турниром является чемпионат Испании по футболу (матчи Примеры). Матчи футбольной Лиги Чемпионов – на втором месте, NBA – на третьем месте.

Далее следуют английская футбольная Премьер-Лига, баскетбольная Евролига, итальянская футбольная Серия А. Израильская высшая футбольная лига – только на седьмом месте по популярности, баскетбольная – на восьмом. Замыкают первую десятку отборочные матчи чемпионата Европы по футболу и германская футбольная Бундеслига.

Самым доходным событием стал финал Лиги Чемпионов между Манчестер Сити и Интером, общая сумма ставок на который составила 7,2 миллиона шекелей. Из израильских событий самым доходным стал финал кубка страны по футболу между иерусалимским Бейтаром и Маккаби Нетания.