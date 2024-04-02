Государство не будет раздавать "продуктовые талоны Дери" на праздник Песах

Государственная прокуратура уведомила Высший суд справедливости (БАГАЦ), что министерство внутренних дел не будет распределять продуктовые талоны на праздник Песах.

Согласно ответу прокуратуры, причина замораживания распределения талонов – неспособность министерств внутренних дел и социального обеспечения договориться о формировании справедливых критериев распределения талонов.

Напомним, что речь идет о продуктовых талонах на сумму 1 миллиард шекелей шекелей, которые партия ШАС выторговала в рамках коалиционных соглашений (отсюда название "талоны Дери").

Осенью 2023 года БАГАЦ признал критерии распределения талонов, основанные на праве на 70% скидки на муниципальный налог, дискриминирующими и не коррелирующими с данными министерства социального обеспечения о нуждающихся группах населения. Большую часть талонов получало ультраортодоксальное население, более организованное и лучше использующее муниципальные льготы.

Поскольку решение было вынесено непосредственно перед осенними праздниками, БАГАЦ разрешил тогда распределить талоны на 400 миллионов шекелей по старым критериям, потребовав, чтобы к следующему распределению были сформулированы новые критерии.

Государственная прокуратура обязалась, что министерства уведомят суд о новых критериях за месяц до начала распределения талонов.