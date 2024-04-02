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Экономика

Государство не будет раздавать "продуктовые талоны Дери" на праздник Песах

время публикации: 02 апреля 2024 г., 22:04 | последнее обновление: 02 апреля 2024 г., 22:04
Государство не будет раздавать "продуктовые талоны Дери" на праздник Песах
Yonatan Sindel/Flash90

Государственная прокуратура уведомила Высший суд справедливости (БАГАЦ), что министерство внутренних дел не будет распределять продуктовые талоны на праздник Песах.

Согласно ответу прокуратуры, причина замораживания распределения талонов – неспособность министерств внутренних дел и социального обеспечения договориться о формировании справедливых критериев распределения талонов.

Напомним, что речь идет о продуктовых талонах на сумму 1 миллиард шекелей шекелей, которые партия ШАС выторговала в рамках коалиционных соглашений (отсюда название "талоны Дери").

Осенью 2023 года БАГАЦ признал критерии распределения талонов, основанные на праве на 70% скидки на муниципальный налог, дискриминирующими и не коррелирующими с данными министерства социального обеспечения о нуждающихся группах населения. Большую часть талонов получало ультраортодоксальное население, более организованное и лучше использующее муниципальные льготы.

Поскольку решение было вынесено непосредственно перед осенними праздниками, БАГАЦ разрешил тогда распределить талоны на 400 миллионов шекелей по старым критериям, потребовав, чтобы к следующему распределению были сформулированы новые критерии.

Государственная прокуратура обязалась, что министерства уведомят суд о новых критериях за месяц до начала распределения талонов.

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