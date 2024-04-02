Кнессет утвердил выплату дотаций бизнесам севера за январь-февраль

Финансовая комиссия Кнессета утвердила постановление о выплате компенсаций бизнесам в населенных пунктах на линии противостояния на границе с Ливаном за январь-февраль.

Также были утверждены дотации бизнесам населенных пунктов Янух-Джат, Кисра-Самия и Бейт-Джан, формально не входящих в число населенных пунктов на линии противостояния, и населенных пунктов Голанских высот.