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Экономика

Кнессет утвердил выплату дотаций бизнесам севера за январь-февраль

время публикации: 02 апреля 2024 г., 21:19 | последнее обновление: 02 апреля 2024 г., 21:19
Кнессет утвердил выплату дотаций бизнесам севера
Пресс-служба ЦАХАЛа

Финансовая комиссия Кнессета утвердила постановление о выплате компенсаций бизнесам в населенных пунктах на линии противостояния на границе с Ливаном за январь-февраль.

Также были утверждены дотации бизнесам населенных пунктов Янух-Джат, Кисра-Самия и Бейт-Джан, формально не входящих в число населенных пунктов на линии противостояния, и населенных пунктов Голанских высот.

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