x
02 апреля 2024
|
последняя новость: 22:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 апреля 2024
|
02 апреля 2024
|
последняя новость: 22:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

С начала войны без работы остались около 150 резервистов

время публикации: 02 апреля 2024 г., 22:33 | последнее обновление: 02 апреля 2024 г., 22:33
С начала войны были уволены около 150 резервистов
Michael Giladi/Flash90

Израильское трудовое законодательство запрещает работодателю увольнять работника в период его нахождения на резервистской службе и в течение определенного времени после ее окончания.

Те, кто все-таки хотят уволить резервиста, должны получить разрешение специальной комиссии министерства обороны, даже если резервист сам согласен на увольнение.

Согласно данным, представленным сегодня в Кнессете министерством обороны, с начала войны и до марта 2024 года было подано около 400 запросов на увольнение резервистов.

Из этого количества 300 запросов были рассмотрены, и половина из них – отклонены. Из 150 резервистов, которых министерство обороны разрешило уволить, 38 были уволены в связи с истечением заключенного с ними контракта о найме, 34 – в связи с закрытием предприятия, на котором они работали, 31 – в связи с существенным сокращением деятельности предприятия. Из оставшихся часть были уволены до призыва, часть договорились с работодателями о прекращении найма.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 06 марта 2024

Законопроект: супруги резервистов и резервисток получат защиту от увольнения
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 05 марта 2024

Минтруда продлил срок запрета на увольнение резервистов