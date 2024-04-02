Япония возобновила финансирование UNRWA

Правительство Японии объявило о возобновлении финансирования агентства ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA), и планирует перечислить ему 35 миллионов долларов.

"Агентство предприняло меры по улучшению управления, и начало реализацию новых инструментов для минимизации возможного нецелевого использования японских средств", - заявила журналистам в министр иностранных дел Японии Йоко Камикава.

Напомним, что ранее о возобновлении финансирования UNRWA, прерванном после публикации информации об участии его сотрудников в резне 7 октября в Израиле, объявили несколько стран, включая Австралию, Швецию и Германию (кроме проектов в секторе Газы). США не будут возобновлять финансирование агентства до 2025 года.