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Япония возобновила финансирование UNRWA

время публикации: 02 апреля 2024 г., 08:49 | последнее обновление: 02 апреля 2024 г., 08:49
Япония возобновила финансирование UNRWA
AP Photo/Adel Hana

Правительство Японии объявило о возобновлении финансирования агентства ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA), и планирует перечислить ему 35 миллионов долларов.

"Агентство предприняло меры по улучшению управления, и начало реализацию новых инструментов для минимизации возможного нецелевого использования японских средств", - заявила журналистам в министр иностранных дел Японии Йоко Камикава.

Напомним, что ранее о возобновлении финансирования UNRWA, прерванном после публикации информации об участии его сотрудников в резне 7 октября в Израиле, объявили несколько стран, включая Австралию, Швецию и Германию (кроме проектов в секторе Газы). США не будут возобновлять финансирование агентства до 2025 года.

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