x
02 апреля 2024
|
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 апреля 2024
|
02 апреля 2024
|
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Самая близкая к Стене Плача квартира продается за 97,5 млн шекелей

время публикации: 02 апреля 2024 г., 07:05 | последнее обновление: 02 апреля 2024 г., 07:05
Самая близкая к Стене Плача квартира продается за 97,5 млн шекелей
Lee Aloni/FLASH90

Агентство по продаже элитной недвижимости Israel Sotheby's Realty выставило на продажу квартиру в Еврейском квартале Старого города в Иерусалиме, из окон которой открывается прямой вид на Стену Плача.

Квартира в здании, построенном архитектором Моше Спадией в 1973 году, была куплена в 1978 году гражданами США, проживающими в Калифорнии, но регулярно бывающими в Израиле.

Она продается как "самая близкая к Стене Плача и к Храмовой горе". Именно этим обосновывается и высокая цена квартиры – за нее хотят получить 26,5 млн долларов (около 97,5 млн шекелей), что делает ее одним из самых дорогих объектов жилой недвижимости в Израиле.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 05 марта 2024

Валерий Коган снова пытается продать пентхауз "в кремлевском стиле" в Тель-Авиве