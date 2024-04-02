Самая близкая к Стене Плача квартира продается за 97,5 млн шекелей

Агентство по продаже элитной недвижимости Israel Sotheby's Realty выставило на продажу квартиру в Еврейском квартале Старого города в Иерусалиме, из окон которой открывается прямой вид на Стену Плача.

Квартира в здании, построенном архитектором Моше Спадией в 1973 году, была куплена в 1978 году гражданами США, проживающими в Калифорнии, но регулярно бывающими в Израиле.

Она продается как "самая близкая к Стене Плача и к Храмовой горе". Именно этим обосновывается и высокая цена квартиры – за нее хотят получить 26,5 млн долларов (около 97,5 млн шекелей), что делает ее одним из самых дорогих объектов жилой недвижимости в Израиле.