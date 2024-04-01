Отмена освобождения репатриантов от налоговой отчетности утверждена к итоговому чтению

Финансовая комиссия Кнессета утвердила к итоговому чтению поправки к Ордонансу о подоходном налоге, частично отменяющие так называемый "Закон Милчена".

Закон Милчена, принятый в 2008 году, представляет собой группу поправок к Ордонансу о подоходном налоге, освобождающую репатриантов и реэмигрантов от уплаты налогов с доходов, извлекаемых за границей, а также от отчетности об этих доходах и об имуществе за границей на десять лет с момента, когда человек стал налоговым резидентом Израиля.

Новая поправка, продвигаемая министерством финансов под давлением Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) и налоговых органов Европейского союза, должна отменить освобождение от отчетности.

Составляющие "Закона Милчена", освобождающие репатриантов от уплаты налога с доходов за границей, остаются в силе.